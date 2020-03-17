Пьяные рыбаки смастерили маленькую бомбу, чтобы глушить рыбу. Все плохо закончилось

Четыре мужчины в Смоленской области выпили и решили отправиться на рыбалку. Но удочек им оказалось недостаточно и они решили смастерить самодельную бомбу. Она взорвалась. Теперь двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Четыре рыбака пострадали из-за детонации самодельного взрывпакета. Они пытались сделать бомбу утром 17 марта в деревне Раковка под Смоленском. В региональном управлении МВД начали проверку.

«Один из пострадавших смог дозвониться до родственников и дежурных подразделений, попросить помощи», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

По сведениям РЕН ТВ, перед взрывом мужчины выпивали. Затем кому-то пришла в голову идея отправиться на рыбалку. Вместо удочек приятели решили сделать взрывпакет, чтобы глушить рыбу.

«Четверо мужчин, собираясь на рыбалку, соорудили самодельный взрывпакет из пластиковой бутылки, пороха и селитры. Однако устройство оказалось нестабильным и сдетонировало во время производства в руках своих же создателей», — уточнил источник «Интерфакса».

Приятелей госпитализировали в больницу в Рославле. Как отмечает Telegram-канал «112», один из них получил осколочные ранения груди и живота, а также перелом обеих ног. Остальные — ранения груди, таза и плеча. Двоих наиболее пострадавших при взрыве поместили в реанимацию. Состояние еще двоих, с контузией и ранениями мягких тканей, медики оценили как удовлетворительное.