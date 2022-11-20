Происшествия 20 ноября 2022, 00:12 Пьяные посетители кафе в Москве устроили конфликт со стрельбой МВД: в результате стрельбы в московском кафе пострадал один человек РИА «Новости»

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Конфликт между пьяными посетителями кафе на северо-западе Москвы закончился стрельбой, пострадал один человек. Правоохранители разыскивают двоих человек, сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел утром 19 ноября в учреждении общественного питания на бульваре Яна Райниса. Мужчина ранил одного оппонента из травматического оружия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

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После нападения двое участников перепалки скрылись в неизвестном направлении, их разыскивает полиция.

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Аналогичный случай произошел 16 ноября в Сочи. Посетитель кафе, поругавшись с другим мужчиной, выстрелил в него из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее житель Краснодарского края ранил двух стражей правопорядка, которые пришли вместе с работниками энергосбытовой компании, чтобы отключить его дом от электроснабжения.