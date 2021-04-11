Пьяные подростки под Петербургом обстреляли и подожгли приятеля

Двое пьяных подростков в городе Волхове Ленинградской области обстреляли своего приятеля из пневматического пистолета, а после этого облили его стеклоочистителем и подожгли. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил 78.ru.

Трое ребят в пятницу вечером повздорили устроили потасовку в заброшенном ангаре неподалеку от дома № 1 по улице Металлургов. Конфликт между подростками произошел после того, как они распили спиртное в квартире. В ходе ссоры двое из них начали по очереди обстреливать своего приятеля из пневматического пистолета. В довершение они облили товарища стеклоочистительной жидкостью и подожгли, а напоследок еще и побили. После этого они поспешили ретироваться.

Пострадавший 17-летний мальчик сам обратился в больницу. Ему оказали помощь и отпустили домой. Двоих его обидчиков задержали — им 17 и 18 лет. У них изъяли пистолет и аэрозольный баллончик. В полиции на них составили административные протоколы.

Ранее в Петербурге девятиклассник пронес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу в раздевалке. Предположительно, это произошло после ссоры с учителем физкультуры и одноклассниками.