Пьяные пассажиры задержали рейс из Новосибирска в Москву

Самолет, который должен был выполнить рейс из Новосибирска в Москву, задержали на час из-за буйного поведения пассажиров, написал сайт НГС.

Женщина, летевшая эти рейсом рассказала, что конфликт в аэропорту Толмачево спровоцировали двое мужчин. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя агрессивно по отношению к другим пассажирам и бортпроводникам, сообщил «Царьград».

Появление на борту стражей порядка не заставило граждан вести себя спокойнее. Одного мужчину выводили, а другого держали несколько человек. Также, по словам очевидцев, один из участников конфликта оскорбил незнакомого пассажира по национальному признаку.