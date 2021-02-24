24 февраля 2021, 12:41
Пьяные пассажиры задержали рейс из Новосибирска в Москву
Самолет, который должен был выполнить рейс из Новосибирска в Москву, задержали на час из-за буйного поведения пассажиров, написал сайт НГС.
Женщина, летевшая эти рейсом рассказала, что конфликт в аэропорту Толмачево спровоцировали двое мужчин. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя агрессивно по отношению к другим пассажирам и бортпроводникам, сообщил «Царьград».
Появление на борту стражей порядка не заставило граждан вести себя спокойнее. Одного мужчину выводили, а другого держали несколько человек. Также, по словам очевидцев, один из участников конфликта оскорбил незнакомого пассажира по национальному признаку.