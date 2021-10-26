Пьяную жительницу Челябинска не пустили за границу

Жительницу Челябинской области сняли с рейса в Шарм-эль-Шейх (Египет). Причиной послужило неадекватное поведение женщины и нецензурная брань, произнесенная в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ГУ МВД на транспорте.

«Сообщение, что в зал вылета международного сектора требуется наряд полиции, поступило 24 октября. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Во время прохождения предполетного досмотра она выражалась нецензурной бранью», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом пассажирка игнорировала замечания. После задержания «туристку» привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».