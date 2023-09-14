Происшествия 14 сентября 2023, 14:15 Пьяную невесту за рулем Ford задержали в Армавире

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В Армавире полицейские остановили Ford, за рулем которого сидела 47-летняя пьяная женщина в свадебном платье. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ОМВД по городу.

Пьяную невесту в авто заметили прохожие, они не дали ей ехать дальше и вызвали полицию. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД подтвердили алкогольное опьянение у женщины. В отношении нее составили протокол, а машину отвезли на спецстоянку.

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