30 ноября 2021, 18:09
Пьяную автоледи задержали на Урале
Пьяную женщину на автомобиле задержали 28 ноября в Черноисточинске напротив Петропавловской церкви. Об этом сообщи сайт tagilcity.ru.
По словам свидетеля, вместе со своим пассажиром автоледи сидела в кафе. Сначала спутник не пускал ее за руль, но в итоге все равно они поехали на машине.
В дежурную часть поступил анонимный звонок. Правоохранителям рассказали, что нетрезвая женщина управляет машиной в селе Черноисточинск. Автомобиль остановили, женщину-вводителя задержали.
Отмечается, что проходить медосвидетельствование остановленная автоледи отказалась. На нее составили административный протокол.