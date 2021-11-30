Пьяную автоледи задержали на Урале

Пьяную женщину на автомобиле задержали 28 ноября в Черноисточинске напротив Петропавловской церкви. Об этом сообщи сайт tagilcity.ru.

По словам свидетеля, вместе со своим пассажиром автоледи сидела в кафе. Сначала спутник не пускал ее за руль, но в итоге все равно они поехали на машине.

В дежурную часть поступил анонимный звонок. Правоохранителям рассказали, что нетрезвая женщина управляет машиной в селе Черноисточинск. Автомобиль остановили, женщину-вводителя задержали.

Отмечается, что проходить медосвидетельствование остановленная автоледи отказалась. На нее составили административный протокол.