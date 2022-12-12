Происшествия 12 декабря 2022, 23:45 Пьяного жителя Петербурга задержали за ложный вызов

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Правоохранители из Санкт-Петербурга задержали 56-летнего мужчину, который сообщил о ложной угрозе в торговом центре «Диана». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Ситуация произошла 11 декабря. Мужчина позвонил в полицию и начал угрожать тем, что совершит противоправные действия, если ТЦ не прекратит работать. Однако эвакуация не потребовалась, так как в помещении не обнаружили взрывчатых веществ и других опасных предметов.

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Полицейские обнаружили злоумышленника в его квартире на Караваевской улице. В момент задержания он был пьян. Против мужчины возбудили административный протокол по факту мелкого хулиганства.

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