Происшествия 21 февраля 2023, 16:35 Пьяного водителя задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии поймали пьяного мужчину, который уснул за рулем авто. Об этом написали «Невские новости».

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Водителя задержали в минувшую субботу в Колпинском районе. Во время патрулирования росгвардейцы заметили машину LADA, которая заехала в сугроб во дворе одного из домов на проспекте Ленина. Мужчина, сидевший за рулем, оказался пьян. Выяснилось, что его лишили водительских прав. Задержанного передали наряду ГИБДД.