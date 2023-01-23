23 января 2023, 23:21
Пьяного водителя задержали в Новосибирске
В Новосибирске пьяный водитель попытался скрыться от сотрудников полиции, но у него ничего не вышло. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
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Автоинспектора остановили в Центральном районе Новосибирска 25-летнего водителя Toyota Allion для проверки документов. Автомобилист оказался пьян и решил уехать от полицейских, но не справился с управлением и вписался в сугроб. Стражи правопорядка задержали его и составили два административных протокола.
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