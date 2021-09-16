Пьяного водителя школьного автобуса задержали в Башкирии

Пьяный водитель школьного автобуса задержан в Башкирии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на ГИБДД по региону.

Полицейские остановили школьный автобус для проверки в селе Акъяр. Правоохранителей смутил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что в крови водителя содержался алкоголь. Нп мужчину составили административный протокол. Автобус отправили на спецстоянку. Сам мужчина рассказал, что выпил с утра пива.