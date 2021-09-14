Пьяного водителя самоката арестовали в Ростове

Мужчину, который катался на электросамокате в пьяном виде, арестовали в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил информационный портал RostovGazeta со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Его задержали на улице Московской. Самокат Kugoo, на котором разъезжал задержанный, сейчас приравнивают к транспортным средствам. По этой причине мужчину сразу же задержали и увезли в отдел полиции.

Сотрудники МВД предложили задержанному пройти медицинское освидетельствование. Однако водитель отказался. На данный момент мужчине грозит 15 суток ареста или штраф в размере 30 тысяч рублей, передал сайт kp.ru.