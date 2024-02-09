09 февраля 2024, 10:24
Пьяного водителя с поддельными правами задержали на севере Москвы
Полицейские задержали пьяного водителя с фальшивыми правами на севере Москвы
На севере Москвы правоохранители задержали пьяного водителя. Он предъявил автоинспекторам фальшивые права, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В ведомстве уточнили, что экипаж ДПС, патрулируя город, на улице Нижняя Масловка остановил машину «Лада-Ларгус», чтобы проверить документы водителя. Полицейские сразу же заметили, что последний был нетрезвым. При этом пройти медосвидетельствование он отказался.
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Более того, 37-летний мужчина показал автоинспекторам поддельное водительское удостоверение и паспорт гражданина другого государства.
Правоохранители установили, что два года назад водитель уже попадался пьяным за рулем и его лишили прав.
Против мужчины возбудили уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде. Автомобиль нарушителя увезли на спецстоянку.
Ранее в Петербурге полицейские потребовали подозрительно ведущего себя водителя остановиться. Однако он только прибавил скорость и попытался уйти от погони.
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