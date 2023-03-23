Происшествия 23 марта 2023, 15:09 Пьяного водителя поймали во Владимире

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Во Владимире задержали 26-летнего местного жителя, который управлял машиной в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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Автоинспектора заметили в Ленинском районе Mercedes, который совершал опасные маневры. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако тот попытался скрыться. Во время погони мужчина не справился с управлением и авто вылетело в кювет. Оказалось, что он был пьян. Кроме того, у него не было водительских прав.