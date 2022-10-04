Пьяного водителя поймали в петербургских дворах | 360°

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Пьяного водителя поймали в петербургских дворах

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В Санкт-Петербурге местным жителям удалось задержать пьяного водителя. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

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По данным издания, нетрезвый автомобилист устроил гонки накануне вечером. Он побил несколько авто, плутая по городским дворам. Горожане поймали его на улице Летчика Пилютова и вызвали правоохранителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург

Задержания

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