Пьяного водителя поймали в петербургских дворах | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 18:06 Поделиться Telegram

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Viber Пьяного водителя поймали в петербургских дворах

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В Санкт-Петербурге местным жителям удалось задержать пьяного водителя. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

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По данным издания, нетрезвый автомобилист устроил гонки накануне вечером. Он побил несколько авто, плутая по городским дворам. Горожане поймали его на улице Летчика Пилютова и вызвали правоохранителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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