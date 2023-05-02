02 мая 2023, 23:23
Пьяного водителя поймали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали пьяного водителя Audi, который сбил двух полицейских. Об этом сообщили «Невские новости».
Накануне автоинспектора попытались остановить автомобилиста, который вызвал у них подозрения. Однако тот решил скрыться и сбил двух полицейских. Они угодили на капот легковушки, но позднее им удалось остановить мужчину. Он оказался пьян. Выяснилось, что у него не было водительских прав.
Санкт-Петербург
Задержания
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