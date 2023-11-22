Происшествия 22 ноября 2023, 14:59 Пьяного водителя Lada Largus госпитализировали после ДТП в Тульской области

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Авария с участием отечественного автомобиля произошла ночью, 21 ноября, на дороге «Быковка — Богородицк — автоподъезд к населенному пункту Октябрьский» в Тульской области. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

Как рассказали в местной Госавтоинспекции, молодой человек 2002 года рождения за рулем Lada Largus съехал с дороги в левый кювет. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

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Правоохранители выяснили, что на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.