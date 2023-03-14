Происшествия 14 марта 2023, 19:05 Пьяного водителя, который попытался скрыться от ГАИ в Петербурге, заключили под арест

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Пьяный водитель попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Чтобы остановить злоумышленника, полицейским пришлось применить табельное оружие. Теперь мужчине предстоит провести под административным арестом две недели. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Ситуация произошла в понедельник, 13 марта. Сотрудники ГАИ попытались остановить автомобиль, за рулем которого находился молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Водитель на просьбу не отреагировал и попытался скрыться.

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«Сотрудники дорожной полиции выстрелили по колесам его автомобиля. Оказалось, что за рулем был 21-летний безработный горожанин», — подчеркнули в ведомстве.

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Против злоумышленника составили семь административных протоколов. Теперь ему предстоит провести под арестом 14 дней.