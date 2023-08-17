Происшествия 17 августа 2023, 10:25 Пьяного водителя кабриолета, врезавшегося в дерево, задержали в Москве Сотрудники ГАИ в Москве задержали пьяного водителя кабриолета, врезавшегося в дерево

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В Москве задержали водителя кабриолета Ford Mustang, влетевшего прошлым вечером в дерево на Подольской улице. Как сообщил Telegram-канал , мужчина за рулем был пьян.

Пресс-служба ведомства сообщила, что водитель скрылся с места происшествия, оставив пострадавшую пассажирку, которую пришлось госпитализировать с травмами разной степени тяжести. Но позже виновник аварии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Они зафиксировали у мужчины алкогольное опьянение.

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Теперь в отношении водителя составили сразу несколько протоколов: за невыполнение обязанностей в связи с ДТП, за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, за вождение без полиса ОСАГО. По статье за вождение в нетрезвом виде против мужчины возбудили дело.

По информации АГН «Москва», виновником аварии стал один из игроков любительской команды по баскетболу.

Ранее при столкновении в Москве пассажирского автобуса и КамАЗа пострадали двое человек, один из них — ребенок. Девочку семи лет госпитализировали в одно из медучреждений столицы.