Пьяного угонщика поймали в Новосибирской области

В Новосибирской области задержали 28-летнего местного жителя, которого заподозрили в угоне чужой машины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к правоохранителям обратился 46-летний владелец авто, который заявил об угоне. Сотрудники ДПС заметили угнанную машину на 133 километре трассы К-17 и потребовали от водителя остановиться. Однако тот проигнорировал их требование и попытался скрыться, но полицейские задержали его. Мужчина оказался пьян. Кроме того, у него не было водительских прав. Возбуждено уголовное дело.