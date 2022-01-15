Пьяного сожителя няни заподозрили в жестоком убийстве полуторагодовалого ребенка в Кисловодске

Задержан мужчина по подозрению в убийстве полуторагодовалого ребенка в Кисловодске. Об этом рассказали в СК по городу.

Труп ребенка был найден на лестничной клетке общежития. Следственный отдел по городу Кисловодск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В ходе расследования задержали пьяного местного жителя, которого подозревают в убийстве. Оказалось, что родители ребенка оставили его с няней. Задержанный жил вместе с женщиной, именно он и нанес малолетнему ножевые ранения.

На место убийства прибыл руководитель следственного управления Следственного комитета по региону Игорь Иванов, а также другие специалисты. Уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Продолжается расследование уголовного дела. Правоохранители выясняют все подробности происшествия. Они проведут судебные экспертизы и другие необходимые действия.