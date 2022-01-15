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    15 января 2022, 12:55

    Пьяного сожителя няни заподозрили в жестоком убийстве полуторагодовалого ребенка в Кисловодске

    Дарья Морозова

    Задержан мужчина по подозрению в убийстве полуторагодовалого ребенка в Кисловодске. Об этом рассказали в СК по городу.

    Труп ребенка был найден на лестничной клетке общежития. Следственный отдел по городу Кисловодск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

    В ходе расследования задержали пьяного местного жителя, которого подозревают в убийстве. Оказалось, что родители ребенка оставили его с няней. Задержанный жил вместе с женщиной, именно он и нанес малолетнему ножевые ранения.

    На место убийства прибыл руководитель следственного управления Следственного комитета по региону Игорь Иванов, а также другие специалисты. Уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

    Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Продолжается расследование уголовного дела. Правоохранители выясняют все подробности происшествия. Они проведут судебные экспертизы и другие необходимые действия.