Пьяного пожилого мужчину с оружием в руках задержали в Тюмени

В Тюмени сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в общественном месте в нетрезвом состоянии и с оружием в руках. Сотрудники во время патрулирования улицы областного центра получили сообщение, что в одном из дворов жилых домов разгуливает пьяный мужчина, имеющий при себе оружие. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Тюменской области.

Экипаж незамедлительно прибыл по названному адресу. В одном из дворов жилых домов сотрудники Росгвардии обнаружили 61-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что оружие, которое имел при себе тюменец, было пневматическим. Нарушителя общественного спокойствия обезвредили, задержали и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.