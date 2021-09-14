Пьяного подростка задержали за угон машины в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на проспекте Энгельса полиция задержала 17-летнего воспитанника детского дома, который угнал автомобиль марки ВАЗ-21099. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел утром 13 сентября. Злоумышленник не только похитил чужой автомобиль, но и попал на нем в аварию. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции обнаружили подростка в нетрезвом состоянии в машине.

Угнанный автомобиль поместили на стоянку, а несовершеннолетнего отправили в отделение для допроса. Позже на подростка завели уголовное дело из-за неправомерного завладения автомобилем без цели хищения.