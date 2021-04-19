Пьяного подростка за рулем задержали под Красноярском. Видео

В городе Назарово Красноярского края дорожный патруль задержал за рулем 17-летнего юношу с признаками опьянения. Его доставили в отделение полиции, где алкотестер подтвердил наличие спиртного в крови, сообщили на сайте регионального главка МВД.

Пьяный подросток управлял автомобилем «Нива». Его доставили в дежурную часть. Алкотестер показал 1,03 миллиграмма на литр, как можно заметить на кадрах видео. Молодой человек отказался проходить медосвидетельствование и подписывать административные материалы. В его отношении составили административный протокол по двум статьям.

Полиция направила материалы дела в суд. Кроме того, правоохранители направили материалы в отношении законных представителей юноши в комиссию по делам несовершеннолетних. Подростку грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Республике Тыва сотрудник ГИБДД во время погони за нарушителем случайно ранил несовершеннолетнюю девушку. Полицейский применил табельное оружие и открыл огонь по задним колесам машины, в которой девушка находилась на пассажирском месте.