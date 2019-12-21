Пьяного пассажира вывезли на тележке из Внуково. Видео

Рано утром 21 декабря в столичном аэропорту Внуково правоохранители задержали пассажира. По предварительным сведениям, мужчина был пьян — настолько, что сам идти не мог. Его пришлось транспортировать на багажной тележке. Видео происшествия прислали «360» очевидцы.

Очевидцы происшествия прислали в редакцию «360» видео. В ролике видно, как правоохранители везут на багажной тележке невменяемого хорошо одетого мужчину. Судя по видео, самостоятельно передвигаться он не может, на ногах стоять тоже, поэтому на тележке он лежит плашмя.

Мужчину везут прочь из терминала. При этом он страшно воет. Никакого насилия к нему не применяют.

Оперативного комментария от транспортной полиции получить не удалось. Дальнейшая судьба мужчины остается пока неизвестной. Был ли он на самом деле пьян, или человек нездоров и у него был приступ болезни, уточнить пока не представилось возможности. Аэропорт работает в штатном режиме.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)