Пьяного мужчину жестоко избили в Петербурге

«Петербургский дневник» рассказал, что нападение произошло около одного из домов на проспекте Энергетиков. По данным издания, четверо несовершеннолетних людей сильно избили пьяного мужчину. Он угодил в больницу.

На следующий день правоохранители задержали нападавших. По их словам, между ними и пострадавшим вспыхнула ссора, закончившаяся дракой. Отмечается, что задержанных отпустили под обязательство о явке.