23 октября 2020, 16:29
Пьяного мужчину жестоко избили в Петербурге
В Санкт-Петербурге в минувшую среду компания несовершеннолетних жестоко избила 29-летнего мужчину. Об этом сообщили «Невские новости».
«Петербургский дневник» рассказал, что нападение произошло около одного из домов на проспекте Энергетиков. По данным издания, четверо несовершеннолетних людей сильно избили пьяного мужчину. Он угодил в больницу.
На следующий день правоохранители задержали нападавших. По их словам, между ними и пострадавшим вспыхнула ссора, закончившаяся дракой. Отмечается, что задержанных отпустили под обязательство о явке.