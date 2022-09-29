Пьяного мужчину задержали при попытке проникнуть в школу в Петербурге | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 05:33 Поделиться Telegram

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Viber Пьяного мужчину задержали при попытке проникнуть в школу в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, который попытался проникнуть в школу. Об этом сообщило ИА Nation News.

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По данным информагентства, мужчина пытался проникнуть в школу, которая находится на улице Демьяна Бедного. Пьяный дебошир провоцировал охранника на конфликт и вел себя агрессивно. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали мужчину и передали его полиции.

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