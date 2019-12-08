Пьяного москвича привязали пищевой пленкой к дереву

Родственники привязали москвича к дереву пищевой пленкой в парке Головинские пруды. Об этом «360» рассказали в пресс-службе МВД. Пьянки иногда заканчиваются и таким образом.

Близкие вместе распивали алкогольные напитки, а потом поссорились. После этого один из них начал вести себя неадекватно, поэтому родственники привязали его к дереву с помощью пищевой пленки. А затем они вызвали полицию.

«Все участники были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства», — рассказали в пресс-службе.

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Видео с «узником» появилось в Сети. На кадрах видно, что ноги у мужчины не забинтованы, а вот руками он пошевелить не может.

«Какие странные вещи! Человека примотали пищевой пленкой к дереву В принципе вот… он жив. Такие вот чудеса, короче», — рассказал автор ролика.