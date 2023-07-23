Происшествия 23 июля 2023, 17:22 Пьяного москвича на Porsche не пустили в Кремль к Путину Baza: полицейские задержали пьяного мужчину на Porsche за попытку заехать в Кремль РИА «Новости»

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Полицейские задержали мужчину на иномарке, который заявил, что хочет проехать на совещание к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, сорокалетний мужчина подъехал к инспекторам и заявил, что ему нужно проехать на территорию Кремля на совещание по вопросам бизнеса с президентом.

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От водителя сильно пахло алкоголем, поэтому его отправили в отделение полиции. Мужчина получил срок в 15 суток за вождение в нетрезвом виде и нарушение правил дорожного движения.

Ранее полиция начала поиски пьяного хулигана, который устроил погром в кофейне на Арбате.