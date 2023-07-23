23 июля 2023, 17:22
Пьяного москвича на Porsche не пустили в Кремль к Путину
Baza: полицейские задержали пьяного мужчину на Porsche за попытку заехать в Кремль
Полицейские задержали мужчину на иномарке, который заявил, что хочет проехать на совещание к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, сорокалетний мужчина подъехал к инспекторам и заявил, что ему нужно проехать на территорию Кремля на совещание по вопросам бизнеса с президентом.
Реклама
От водителя сильно пахло алкоголем, поэтому его отправили в отделение полиции. Мужчина получил срок в 15 суток за вождение в нетрезвом виде и нарушение правил дорожного движения.
Ранее полиция начала поиски пьяного хулигана, который устроил погром в кофейне на Арбате.
Кремль
Полиция
Москва 2023
Реклама
Реклама