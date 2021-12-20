Пьяного мигранта и его сожительницу задержали после смерти ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мигранта из Узбекистана, чья трехмесячная дочка скончалась. Об этом написали «Невские новости».

О гибели ребенка сообщила жительницы Выборгского района. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили у нее дома мертвую девочку. По предварительной информации, она скончалась не от насильственных действий. Правоохранители отвезли в полицейское отделение женщину и 37-летнего отца девочки, который оказался мигрантом, не состоящим на учете. Отмечается, что на момент задержания они оба были пьяны.