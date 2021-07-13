Пьяного и избитого полицейского обнаружили в Краснодаре

Пьяного мужчину с удостоверением сотрудника МВД на имя майора полиции Орлова Олега Николаевича нашли 13 июля в Краснодаре. Он был избит и находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуацию запечатлели на видео. Очевидцы заявили, что майор в состоянии алкогольного опьянения сел за руль иномарки и катался по улицам, пока в какой-то момент чуть не спровоцировал ДТП. Возмущенные водители вытащили Орлова из автомобиля и избили его.

«По факту выявленной публикации, сотрудниками УМВД России по городу Краснодару в отношении сотрудника полиции назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности», — заявили в УМВД.

Кроме того, сотрудники полиции пытаются найти мужчину, который избил Орлова. Они предполагают, что обидчик майора передвигался на автомобиле с номером Р222ВН93.