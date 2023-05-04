Происшествия 04 мая 2023, 11:40 Пьяного хулигана с пистолетом задержали в Петербурге

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В Петербурге в Шушарах задержали пьяного мужчину с пистолетом, который угрожал прохожим. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

Дебошира заметили у одного из домов на Колпинском шоссе. Пьяный житель Ставрополья поссорился с двумя прохожими и наставил на них пистолет. Но мужчины не стали ввязываться в драку, а вызвали полицию. Приехавшие на место росгвардейцы нашли хулигана в припаркованной машине. Оружие оказалось пневматическим. Нарушителя доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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