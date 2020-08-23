Пьяного девятилетнего мальчика нашли на улице в Петербурге

К дому на Петергофском шоссе полицию вызвали прохожие, которые нашли валяющегося на асфальте ребенка. Прибывший на место участковый передал мальчика врачам. Проведенные в больнице анализы показали, что у ребенка отравление этанолом. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Полиция установила личности родителей. 26-летнюю мать вместе с сожителем доставили в отдел. Сотрудники ведомства проверяют все обстоятельства случившегося. По результатам они примут решение о возбуждении уголовного дела.