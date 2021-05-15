Пьяного дальнобойщика задержали на трассе под Тюменью

Водителя большегруза задержали на автодороге Тюмень—Омск в нетрезвом виде. Мужчина признался, что пьет еще с Пасхи. Об этом рассказали Ura.ru.

«Пьяного дальнобойщика задержали на 297-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск. 58-летний мужчина вез груз в Тобольск», — разъяснили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Водитель поделился, что выпивает на парковках. Когда происходило освидетельствование, то алкотестер зашкалило. Показания составили 238 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина не смог назвать сотрудникам ГИБДД даже день недели.