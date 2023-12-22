Происшествия 22 декабря 2023, 15:09 Пьяного белгородца выгнали с поминок, и он угнал автомобиль

Читать 360tv в

В Белгороде 26-летний парень напился на поминках и угнал машину. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на УМВД региона.

Молодой человек напился на поминках и стал вести себя неприлично. Один из присутствующих вывел его из зала и посадил в свою машину, чтобы он не замерз на морозе. Владелец авто вернулся на мероприятие, а молодой человек угнал легковушку.

Реклама

Частично разбитый автомобиль нашли на одной из улиц города. Подозреваемого задержали, ему может грозить до пяти лет заключения.

Авторы: