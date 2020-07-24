Пьяного авиапассажира задержали в Кемерове. Во время полета из Москвы он не давал людям покоя

Пассажир рейса Москва — Кемерово выпил и во время полета искал свой багаж по всему салону. После приземления экипаж запросил помощи полицейских. Нарушителя спокойствия задержали.

«Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, посчитал, что потерял свой багаж, и начал его искать по салону воздушного лайнера», — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Командир экипажа пытался урезонить пассажира, но он на требование занять свое место во время посадки не реагировал. Медики выявили у него легкое состояние алкогольного опьянения. Мировой суд Заводского судебного района Кемерова признал мужчину виновным в нарушении порядка и оштрафовал его на три с половиной тысячи рублей.

Ранее лидер «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил главе Минтранса Евгению Дитриху запретить продавать спиртное в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования. Алкоголь на железнодорожном транспорте уже под запретом, однако в вагоне-ресторане можно выпить. Тех, кто в течение года два раза попался с бутылкой в поезде, Хамзаев предложил лишить права пользоваться железнодорожным транспортом на два года.