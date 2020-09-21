Пьяного авиадебошира задержали в Казани. Видео

Пьяный пассажир устроил дебош в салоне самолета. Мужчина ударил бортпроводника и нецензурно выражался.

Все произошло в аэропорту Казани в самолете, выполняющем рейс Анталья — Казань, сообщает пресс-служба МВД России. После того как пассажир ударил бортпроводника, на место вызвали отряд полиции, и мужчину задержали. В ведомстве также отметили, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В распоряжение «360» попало видео задержания дебошира. На кадрах видно, как мужчину пытаются утихомирить, но все безрезультатно. В итоге на пассажира надели наручники.

«В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Летом похожий случай произошел в Кемерове. Там пассажира задержали за то, что он весь полет искал свой багаж и не давал покоя всему салону. Мужчина также был пьян. Нарушитель не слушался командира экипажа и ходил по салону. В результате полицейские задержали его после посадки и выписали штраф.