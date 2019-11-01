Пьяного авиадебошира сняли с рейса в аэропорту Домодедово

Вылет самолета из Домодедово задержали из-за пьяного пассажира на борту. Мужчину решили не пускать на рейс, поскольку он вел себя неадекватно и не реагировал на замечания бортпроводников.

На борт самолета, который готовился к вылету из столичного аэропорта в таджикский город Куляб, пришлось вызвать наряд транспортной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Источник фото: пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО

Командир судна принял решение не подниматься в воздух с нетрезвым пассажиром в салоне. Мужчина нецензурно бранился, размахивал руками и конфликтовал со своими попутчиками. Просьбы и замечания экипажа он игнорировал.

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Стюардам удалось скрутить дебошира и держать его в проходе. Полицейские вывели мужчину из самолета и доставили в дежурную часть линейного управления в аэропорту Домодедово. Рейс вылетел в Куляб после небольшой задержки.

Нарушителем общественного порядка оказался уроженец Таджикистана 1978 года рождения. Против него составили протокол об административном правонарушении. Пассажиру вменили мелкое хулиганство. Домодедовский городской суд Подмосковья наложил на него пять суток административного ареста.