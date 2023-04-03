Эксклюзив 03 апреля 2023, 06:38 Пьяное ДТП со смертельным исходом случилось в Троицком административном округе Москвы BMW столкнулся с такси в ТАО Москвы, один человек погиб РИА «Новости»

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В Троицком административном округе Москвы произошла смертельная авария. Иномарка с пьяным водителем за рулем совершила лобовое столкновение с такси. Один человек погиб, рассказал источник «360».

Экстренные службы вызвали на Центральную улицу 3 апреля около полуночи. BMW на скорости столкнулся с автомобилем такси Kia. Водитель второй иномарки погиб на месте. В первой пострадала пассажирка 1992 года рождения — с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ключицы и ребра ее увезли в горбольницу № 40.

Телеканал «360»

По словам источника, водитель BMW сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. О его судьбе он не сообщил. К месту аварии кроме медиков приехали представители Госавтоинспекции и прокуратуры Москвы. Помощь спасателей не понадобилась.