Происшествия 04 августа 2023, 18:17 Пьяная жительница ЯНАО сломала монитор видеорегистратора в автомобиле ДПС

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В Салехарде правоохранители составили протоколы на 31-летнюю местную жительницу, которая сломала монитор видеорегистратора в автомобиле ДПС. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО, во время остановки автомобиля Nissan женщина-водитель отказалась проходить освидетельствование на состояние опьянения, а затем начала вести себя агрессивно, бросаясь на патрульную машину.

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Стражи порядка надели на нее наручники и увезли в участок для составления протоколов.