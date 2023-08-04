04 августа 2023, 18:17
Пьяная жительница ЯНАО сломала монитор видеорегистратора в автомобиле ДПС
В Салехарде правоохранители составили протоколы на 31-летнюю местную жительницу, которая сломала монитор видеорегистратора в автомобиле ДПС. Об этом написал «Ямал-Медиа».
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО, во время остановки автомобиля Nissan женщина-водитель отказалась проходить освидетельствование на состояние опьянения, а затем начала вести себя агрессивно, бросаясь на патрульную машину.
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Стражи порядка надели на нее наручники и увезли в участок для составления протоколов.
Преступления
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