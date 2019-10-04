Пьяная женщина упала с пятого этажа в Выборге и выжила

По данным следствия, женщина вместе с сожителем пришла в гости к его отцу 3 октября, чтобы постирать белье. Мужчины открыли спиртное, все выпили. После застолья местная жительница ушла в комнату спать.

Спустя время возлюбленный разбудил ее. Женщина поднялась с кровати, а потом перепутала двери и упала с балкона на пятом этаже.

Пострадавшую с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом костей таза и ушиб головного мозга, отметил сайт «Дни.ру».