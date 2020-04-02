02 апреля 2020, 16:17
Пьяная женщина ударила кулаком в лицо полицейского Санкт-Петербурга
Жительница Санкт-Петербурга ударила сотрудника полиции кулаком в лицо. На момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили «Невские новости».
Полицейский хотел задержать 30-летнюю пьяную женщину за административное нарушение, однако она начала сопротивляться. Освободившись, нарушительница ударила кулаком по лицу сотрудника.
Пострадавшему диагностировали ушибленный кровоподтек левой скулы.
На следующий день против нападавшей возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».