27 января 2022, 19:27
Пьяная женщина убила своего руководителя в Саратовской области
Пьяная женщина ударила своего руководителя по работе ножом в грудь в Саратовской области. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на СК по региону.
По данным ИА Nation News, женщина находилась в гостях у знакомого. Позже к ним присоединился еще один человек — работодатель женщины.
Между ними возник конфликт и начальник попытался выгнать девушку из квартиры. В результате она ударила его ножом в грудь. Пострадавший скончался.
Возбуждено уголовное дело.