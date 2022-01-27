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    27 января 2022, 19:27

    Пьяная женщина убила своего руководителя в Саратовской области

    Дарья Морозова

    Пьяная женщина ударила своего руководителя по работе ножом в грудь в Саратовской области. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на СК по региону.

    По данным ИА Nation News, женщина находилась в гостях у знакомого. Позже к ним присоединился еще один человек — работодатель женщины.

    Между ними возник конфликт и начальник попытался выгнать девушку из квартиры. В результате она ударила его ножом в грудь. Пострадавший скончался.

    Возбуждено уголовное дело.