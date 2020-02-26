26 февраля 2020, 14:20
Пьяная женщина убила мужа ножом из-за ссоры
Между супружеской парой случилась ссора, в результате которой мужчина скончался. На момент инцидента муж и жена находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пензенской области.
Мужчина вернулся домой в нетрезвом состоянии, жена тоже была пьяной после встречи с подругой. Между возлюбленными началась ссора, которая позже перешла в драку.
Супруг стал избивать женщину. Она, пытаясь защититься, вонзила кухонный нож в грудь нападавшего. Мужчина вновь ударил жену и получил удар ножом в спину.
Когда супруга поняла, что произошло, то попросила помощь у соседки и местного фельдшера.
«Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — пояснили в пресс-службе.
Женщине грозит наказание по статье «Убийство». Сейчас она находится под домашним арестом.