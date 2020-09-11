11 сентября 2020, 17:51
Пьяная женщина сбила маленькую дочь и скрылась в Пермском крае
В Пермском крае пьяная мать скрылась после того, как сбила шестилетнюю дочь. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, женщина приехала в гости вместе с детьми и сожителем. В какой-то момент между ней и ее возлюбленным вспыхнула пьяная ссора. Женщине захотелось проехаться на машине. Сдавая назад, она сбила свою шестилетнюю дочь. Ребенка доставила в больницу их родственница. Пострадавшей диагностировали переломом ноги.