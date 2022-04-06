Пьяная женщина попалась за рулем в Башкирии. Она везла двух детей

В Башкирии задержали пьяную 33-летную автоледи, которая везла в машине двоих детей. Об этом сообщил «ФедералПресс».

В минувший понедельник автоинспектор заметил на 195-м километре дороги Уфа — Оренбург иномарку и потребовал водителя остановиться. Женщина за рулем проигнорировала это требование и попыталась скрыться. Однако сотрудники ДПС догнали ее. Выяснилось, что женщина была пьяна, а в салоне авто находятся двое ее детей. В отношении задержанной составили пять административных материалов.