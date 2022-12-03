03 декабря 2022, 21:05
Пьяная женщина насмерть сбила ребенка в Новгородской области
Нетрезвая женщина насмерть сбила мальчика 11 лет в Чудовском районе Новгородской области
Пьяная женщина сбила насмерть 11-летнего мальчика в Чудовском районе Новгородской области и скрылась с места ДТП. Как сообщило региональное УГИБДД, авария произошла сегодня, 3 декабря, в 17:40.
В ведомстве рассказали, что 42-летняя женщина управляла автомобилем «Chery» и была в состоянии алкогольного опьянения. Она совершила наезд на ребенка, уехала с места аварии, а затем столкнулась со встречной машиной «Renault».
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Мальчик скончался на месте до приезда скорой.
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Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.
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