Пьяная женщина напала на полицейского в Тюмени

Жительница Тюмени напала на полицейского, который приехал к месту ДТП. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Уточняется, что автомобиль упал в кювет и перевернулся. В нем находилась пьяные мужчина и женщина, а также трое детей. Женщина во время задержания напала на полицейского и укусила ее. Угомонили ее только при помощи наручников. Мужчина также вел себя агрессивно.

На них заведут уголовное дело за нападение на полицейского и за езду с детьми в пьяном виде.