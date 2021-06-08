Пьяная женщина на авто врезалась в здание в Приморье

В Партизанском районе Приморского края в селе Владимиро-Александровское нетрезвая местная жительница не справилась с управлением авто. Ее Toyota Corolla на большой скорости врезалась в здание. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

В результате удара водитель и пассажир получили серьезные травмы. Обоих госпитализировали. Машина сильно повредила само здание. Сумма материального ущерба достаточно высока. В отношении женщины, управлявшей иномаркой, составлено сразу несколько административных протоколов. Ей придется ответить за езду в нетрезвом виде и нарушение правил дорожного движения.