08 июня 2021, 19:19
Пьяная женщина на авто врезалась в здание в Приморье
В Партизанском районе Приморского края в селе Владимиро-Александровское нетрезвая местная жительница не справилась с управлением авто. Ее Toyota Corolla на большой скорости врезалась в здание. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.
В результате удара водитель и пассажир получили серьезные травмы. Обоих госпитализировали. Машина сильно повредила само здание. Сумма материального ущерба достаточно высока.
В отношении женщины, управлявшей иномаркой, составлено сразу несколько административных протоколов. Ей придется ответить за езду в нетрезвом виде и нарушение правил дорожного движения.