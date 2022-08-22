Пьяная женщина испортила чужой автомобиль в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону местный житель пожаловался на пьяную женщину, которая испортила его автомобиль. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на соцсети.

Как рассказали очевидцы, пьяная женщина вышла на улицу на прогулку с собакой и начала натравливать животное на других питомцев. Ей сделали замечание, один из очевидцев применил к ней физическую силу, однако это не остановило женщину. Она нашла шило и начала портить один из стоящих во дворе автомобилей.

«После этого ростовчанка в неадекватном состоянии с шилом в руке начала уничтожать мою машину. На информацию о том, что я никак не причастен к этой ситуации, никак не реагировала. Разбила лобовое, снесла боковые зеркала, оторвала номерной знак, провела по дверям машины этим же шилом», — сообщил владелец пострадавшего авто.

Мужчина добавил, что возмещать ущерб женщина отказалась.